Open day al Liceo Maccari domani sul canale YouTube "Liceo Maccari ". In quella giornata dirigente, docenti e alunni accoglieranno studenti e genitori per presentare la scuola e illustrarne l'offerta formativa, ricca di progetti ed attività.

I tre indirizzi, Scienze Umane, Linguistico e Economico Sociale guidano studentesse e studenti in un percorso formativo ampio e profondo. Per conoscere meglio l'offerta didattica di ciascun indirizzo, il Liceo organizza lezioni dimostrative on line per le studentesse e gli studenti mercoledì 19 gennaio dalle 16 alle 16.30 per il Linguistico, dalle 16.30 alle 17 per le Scienze Umane e dalle 17 alle 17.30 per l'Economico Sociale.

Per prenotarsi, inviare una mail all'indirizzo orientamentoliceomaccari@iisturriziani.eu o telefonare al numero 3336804618