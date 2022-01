«Gli screening gratuiti volontari con tamponi antigenici rapidi di ultima generazione, previsti per sabato 8 e domenica 9 gennaio, sono confermati con gli stessi orari comunicati nelle email di prenotazione per domani e domenica. Nel caso in cui la richiesta di prenotazione inoltrata nella scorsa settimana non abbia avuto riscontro, potete inviare un messaggio Whatsapp (no chiamate) al seguente numero 3808972778, Per eventuali richieste o problematiche sulle prenotazioni, utilizzate esclusivamente il suddetto numero telefonico inviando un messaggio Whatsapp (no chiamate)».

A comunicarlo è il Comune di Veroli dopo la decisione di posticipare l'iniziativa che era in programma lo scorso week-end. Intanto hanno superato quota mille le richieste di prenotazione per le due giornate di screening per cercare di garantire il rientro a scuola in sicurezza.

Tamponi preventivi promossi dal Comune di Veroli alla popolazione scolastica frequentante le scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado del territorio comunale. Interessati, quindi, alunni, studenti, insegnanti, docenti e personale ATA degli Istituti comprensivi Veroli 1° e Veroli 2°. I tamponi saranno effettuati al palazzetto dello sport per il 1° Istituto e nella tensostruttura della scuola di Casamari per il 2° Istituto comprensivo. I laboratori che hanno aderito sono Biolab gruppo Bianalisi Lazio di Castelmassimo e il laboratorio Analisi Cliniche Mar srl del Giglio.