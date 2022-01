Muore schiacciato da un camion. È successo intorno alle 10 nel parcheggio della zona vicino al Carrefour a Frosinone. Stando a una prima ricostruzione, l'uomo era intervenuto per aiutare l'autista del mezzo pesante a cambiare una gomma bucata, quando per cause al vaglio degli agenti della polizia, è stato travolto. Secondo alcune testimonianze appena montato il crick, il mezzo pesante ha ceduto schiacciando l'uomo. Purtroppo non c'è stato nulla da fare. È morto sul colpo. Sul posto è arrivato il personale medico che non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco.