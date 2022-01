Gli amici ricordano "AmbroDj", Ambrogio Navarra ad un anno dalla prematura scomparsa. Il gruppo Facebook, creato all'insorgere della pandemia, purtroppo, ancora in corso, ricorda il dj divenuto popolare anche in virtù delle seguite dirette su Facebook con la sua musica anni ‘70,'80 e ‘90, che lo stesso mandava "in onda" soprattutto nel primo periodo di lockdown, facendo compagnia, soprattutto nelle ore serali a tantissimi ferentinati e non solo.

Ad un anno di distanza, il gruppo "Per non sentirci soli", tramite l'ideatrice Amalia Bianchi e l'artista Oreste Datti, in arte "Il Califfo Ciociaro" lo ricorda con grande stima e affetto. Inoltre "Il Califfo Ciociaro" si dice pronto a dedicare un evento artistico in memoria di Ambrogio non appena sarà possibile tornare a organizzare manifestazioni.