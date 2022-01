La città di Frosinone piange la scomparsa di Andrea Marchese, parrucchiere, 51 anni, proprietario del negozio "Moody Hair Giarelli", in via Angeloni.

È stato colto da un malore mercoledì pomeriggio, mentre lavorava. La corsa in ospedale purtroppo è stata inutile. Lascia la moglie Alessandra e il figlio Francesco.

Questa mattina alle 11 i funerali in cattedrale. La notizia ha destato tanto dolore e incredulità. Il cinquantunenne era molto conosciuto è stimato.

Tanti i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia.

A trasmettere la passione per il suo lavoro era stata mamma Adriana.

Quella passione coltivata fin da piccolo che lo ha portato a diventare uno dei parrucchieri più conosciuti e stimati per il suo modo di lavorare, ma anche per il suo essere cordiale, sempre sorridente. Tra un taglio e un altro, un nuovo look e un altro, trovava sempre il tempo per raccontare aneddoti, barzellette, per far trascorrere un momento di relax e spensieratezza a tutti i suoi clienti. I tanti non solo del capoluogo ma anche dei paesi limitrofi. Così ricordano Andrea gli amici, ma anche tanti colleghi.

Nella prima serata di mercoledì la triste notizia della sua morte. Una notizia che ha sconvolto tutti i suoi cari, parenti e amici. Tutti lo ricordano come una persona dedita al lavoro e alla famiglia, buona, gentile. Sul manifesto funebre la famiglia ha fatto scrivere "Non fiori ma opere di bene", perché Andrea aveva una grande bontà d'animo, un cuore grande, altruista. Questa mattina l'ultimo saluto nella cattedrale Santa Maria nel capoluogo.