Un incidente si è registrato stamattina in via degli Aurunci, dove una quarantenne e la figlia di 14 anni in monopattino sono state investite da un'auto. È successo all'altezza dell'incrocio con via degli Elleni, dove sono intervenuti gli operatori del 118 per soccorrere la donna e la figlia, trasportate in ospedale per gli accertamenti medici e le cure del caso. Dei rilievi si è occupata invece la Polizia Locale.

Stando a una prima ricostruzione dei fatti, madre e figlia percorrevano via degli Aurunci a bordo dello stesso monopattino, con la quarantenne che guidava: un comportamento vietato dal codice della strada, che non contempla il trasporto di passeggeri sui velocipedi di questo tipo. Ancor più grave che fosse un genitore a compiere la violazione con la figlia minorenne. In circostanze da chiarire sono state urtate da un'auto guidata da una donna di sessant'anni: a causa dello scontro, le due sul monopattino sono volate sull'asfalto riportando ferite e contusioni.