Pubblicato il bando di Disco Lazio Regione Lazio che consentirà agli studenti di avere un contributo fino a 250 euro per far fronte ai costi dei testi d'esame. Possono richiedere il contributo gli studenti Unicas iscritti entro il 18 febbraio 2022 a corsi universitari, di perfezionamento e master per l'anno accademico 2021/2022 con Isee relativo alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario per il 2021 non superiore a 25.000 euro che abbiano effettuato l'acquisto dei testi tra l'1/10/2021 e il 30/6/2022. I termini di presentazione del modulo di domanda si apriranno il 24/01 e si chiuderanno il 7/03 info e bando https://bit.ly/3qbm91z.

A intervenire sulla questione il consigliere regionale Sara Battisti: «La Regione Lazio ha stanziato un milione di euro per il rimborso dell'acquisto di testi universitari.

Sono stati triplicati i fondi, una scelta forte in un momento difficile a causa della pandemia, e ogni studente potrà ricevere fino a 250 euro di rimborso. Le domande saranno aperte a partire dal 24 gennaio sul sito laziodisco.it» ha evidenziato la presidente della commissione regionale Affari Istituzionali «A beneficiare di questo provvedimento spiega sarà una platea di oltre 4.000 studenti. Investire sul diritto allo studio continua ad essere una delle priorità della nostra azione politica: ancora di più in una fase così delicata per l'economia, il bonus libri rappresenta senza dubbio un sostegno concreto a famiglie e ragazzi». Un'importante opportunità per gli studenti universitari e le loro famiglie, un sostegno e un supporto per accompagnarli nel loro percorso di studi.