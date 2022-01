Nuovi strumenti di controllo in dotazione al comando della polizia locale. Gli agenti guidati dalla dottoressa Maria Assunta Trinti continuano ad equipaggiarsi in maniera professionale per contrastare i vari reati e per rispondere alla continua richiesta di sicurezza e controllo del territorio. Dopo che l'amministrazione comunale Baccarini ha scelto l'energia green per il parco macchine in dotazione alla polizia locale con l'inserimento di due autoveicoli, una ibrida e una completamente elettrica, ora arriva lo street control, uno strumento di precisione che con la sola lettura della targa riesce a fornire elementi utile per i controlli su strada.

Lo street control, infatti, è un sistema dotato di macchina fotografica e di videocamera ad infrarossi. Tramite questo, è possibile scattare due foto in simultanea (una alla targa e l'altra all'abitacolo, entro venti metri. Queste foto, poi, arrivano sul tablet di cui è dotata la pattuglia e di conseguenza le persone preposte dovranno controllare l'irregolarità e se necessario formulare il richiamo ufficiale. Tale apparecchiatura di controllo può verificare, lo stato del bollo, dell'assicurazione e della revisione del veicolo.

Nella giornata di ieri il nuovo apparato è stato usato durante un controllo su strada eseguito da tre autovetture. Gli agenti hanno controllato una serie di mezzi riscontrando parecchie anomalie. Molto soddisfatta Marina Tucciarelli, vicesindaco e assessore alla polizia locale: «E' un sistema all'avanguardia, un grande vantaggio per la prevenzione di sinistri. Di anno in anno stiamo portando delle migliorie».