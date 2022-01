Sabato e domenica prossimi 15 e 16 gennaio, dalle 9 alle 19, presso il presidio sanitario di via Onorato Capo si terrà l'Open day vaccinale dedicato ai bambini di età compresa tra i cinque e gli undici anni. A somministrare il vaccino ai bambini saranno i pediatri del territorio e per accedere alla prestazione non è necessaria la prenotazione.

Un'iniziativa della Asl di Frosinone apprezzata dal sindaco Daniele Natalia, che invita i genitori ad accompagnare i figli all'Open day dichiarando: «Vaccinarsi è l'unica strada da percorrere per uscire in tempi rapidi dalla pandemia. Visto il dilagare dei contagi diventa sempre più importante proteggersi e proteggere chi ci sta vicino». Infine, Natalia ringrazia la dottoressa Irene D'Aversa «per averci segnalato la lodevole iniziativa».