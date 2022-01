I carabinieri della stazione di Fiuggi, al termine di un'attività info-investigativa intrapresa a seguito di un denuncia presentata ad ottobre dello scorso anno da un fiuggino di 47 anni, hanno denunciato per truffa una donna della provincia di Caserta, 38 anni, già censita per reati specifici. La donna, tramite un noto sito di vendite on-line, aveva fornito al denunciante le coordinate del suo conto corrente postale per farsi effettuare un versamento di 295 euro.

Soldi che servivano a pagare un orologio "Apple watch 6" messo in vendita, ma mai ricevuto dall'acquirente.

Una volta ottenuto il pagamento della somma richiesta, infatti, la donna si era resa irreperibile. All'uomo truffato non era restato altro da fare che andare ai carabinieri, che hanno rintracciato e denunciato la donna.