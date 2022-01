È stato pubblicato l'avviso relativo alla concessione di contributi per gli inquilini morosi incolpevoli, titolari di contratto di locazione. Il Comune ha avviato le procedure per l'individuazione degli inquilini morosi, ma in possesso dei requisiti per l'accesso ai contributi messi a disposizione dalla Regione.

Si tratta di un avviso aperto, che consente agli aspiranti al sussidio di poterlo richiedere fino a quando sarà disponibile il fondo messo regionale. L'inquilino moroso incolpevole è colui il quale si trova impossibilitato a pagare il canone di affitto per una improvvisa riduzione o mancanza del reddito familiare, sopraggiunta a causa di licenziamento, oppure per riduzione delle ore lavorative, cassa integrazione, cessazione dell'attività o malattia grave di un componente del nucleo familiare.

In ogni caso, il contributo massimo erogabile non può superare i 12.000 euro.

Gli interessati devono presentare la domanda con l'apposito modulo disponibile sul sito del Comune di Ripi e quindi consegnarla a mano al protocollo oppure mediante invio tramite Pec. Si tratta di un'opportunità importante per chi si è ritrovato all'improvviso in condizioni tali da non poter provvedere alla copertura delle spese necessarie alla gestione familiare.

Un sostegno economico che aiuta i cittadini in difficoltà e consente, in questo particolare momento di emergenza sanitaria, di superare i disagi. Dunque, le famiglie che non sono riuscite a pagare l'affitto a causa della perdita o di una consistente riduzione della loro capacità reddituale possono accedere al beneficio messo a disposizione dalla Regione.

Le domande presentate verranno valutate per individuare gli inquilini morosi che siano in possesso dei requisiti previsti e della condizione di incolpevolezza, secondo i criteri definiti dalle norme riportate nell'avviso aperto. Pertanto, gli interessati possono produrre domanda in qualunque momento fino alla disponibilità dei fondi.