Stupore e commenti tra Castelforte e Santi Cosma e Damiano per la presenza sulle strade locali di un daino albino. Ad avvistarlo sono state diverse persone, rimaste sbalordite per la vitalità e i balzi compiuti dall'esemplare che, secondo gli esperti, non è facile incontrare.

Infatti l'albinismo nei daini, ma in generale, è causato da una variante genetica molto rara, caratterizzata dall'incapacità di produrre melanina. Non è una patologia, ma questa particolarità, spesso, è causa di esclusione dal branco, perché il bianco è troppo visibile ai predatori. Sempre secondo gli esperti gli avvistamenti di daini albini sono considerati rari.

Per questo a Santi Cosma e Damiano, ma anche a Castelforte, tiene banco l'argomento. Nelle ultime ore l'animale è stato avvistato e fotografato anche all'incrocio della Porto Galeo, nei pressi del fiume Garigliano, ma anche nella zona di Suio. Della questione si è interessata il presidente del Parco Riviera di Ulisse, Carmela Cassetta, che ha comunicato l'avvistamento al sindaco di Santi Cosma e Damiano, Franco Taddeo.

La stessa responsabile dell'ente parco ha smentito che nell'area protetta potesse esserci un esemplare di questo tipo. Il sindaco di Santi Cosma e Damiano, Franco Taddeo, dal canto suo ha ipotizzato il fatto che l'animale potrebbe essere fuggito da una struttura della zona, il cui proprietario lo aveva rinchiuso.

Ovviamente è una delle ipotesi, ma il principale obiettivo è cercare di individuare e bloccare il daino bianco (anestetizzandolo), per poi riportarlo nel suo habitat naturale, che non sono certo gli incroci stradali di Santi Cosma e Damiano. Non è facile catturarlo, come si evince da un video pubblicato sul sito di Latina Oggi, ma c'è la concreta possibilità che l'animale torni a vagare per le strade. A tal proposito, ieri, il sindaco di Santi Cosma e Damiano ha annunciato di voler informare i Carabinieri locali, i quali attraverso i colleghi Forestali, possano cercare di trovare una soluzione per evitare possibili pericoli e anche per salvaguardare un esemplare così raro.