Hanno agito nella notte, tra domenica e lunedì, prendendo di mira tre furgoni di ambulanti a Frosinone. Nel bottino affettatrici e generatore di corrente. Danni alle porte dei tre mezzi. Gli episodi sono stati segnalati alle forze dell'ordine. D'ausilio alle indagini potrebbero essere le telecamere di alcune attività nelle vicinanze delle postazioni dei furgoni.

Tre raid, stesso modus operandi, tutti nella stessa notte. Il primo ai danni del venditore ambulante di pizza e focaccia "La Pizzotta" in via Tiburtina. Ignoti hanno rotto la porta di ingresso e una volta all'interno hanno portato via un'affettatrice del valore di circa 700 euro. Simile furto sull'asse attrezzato. Anche al venditore ambulante della zona dell'area industriale è stata rubata un'affettatrice. Invece un generatore è stato trafugato dal furgone parcheggiato in via Carlo Conti.

Un furto a danno di commercianti che, come altri colleghi, stanno vivendo da oltre un anno situazioni non facili a causa dell'emergenza sanitaria purtroppo ancora in corso. Tanti i sacrifici per poter svolgere il loro lavoro e soddisfare la loro clientela. Il signore Felice Fiacco aveva terminato di sfornare pizze e focacce alle 23 di domenica e mai avrebbe immaginato che durante la notte qualcuno potesse derubarlo.

«Da un anno e mezzo che sono in via Tiburtina e mai è accaduto un fatto simile - racconta Felice Fiacco, il proprietario della pizzeria street food "La Pizzotta" - Ho scoperto quanto accaduto dopo la segnalazione di un mio amico. Mi ha telefonato lunedì per mettermi in guardia, invitandomi a prestare attenzione e a togliere magari l'affettatrice e altri oggetti che utilizziamo per poter svolgere il nostro lavoro, spiegandomi che aveva subito un furto la notte precedente e che anche un altro collega era stato vittima di un simile colpo. Sono andato subito a controllare il mio furgone ma era ormai troppo tardi. Anche io sono stato vittima dei ladri. Ho trovato la porta rotta e mancava l'affettatrice».