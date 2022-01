«Il maestro adesso sta suonando la chitarra in cielo…Amore mio addio». Così Cristina Fuoco ha voluto ricordare il suo compagno di vita, il professore Valerio Fazio, la cui morte improvvisa ha lasciato tutti senza parole, sia nella comunità di Sant'Apollinare, sia nell'istituto comprensivo di Pontecorvo in cui insegnava musica, sia nella sua indimenticata città natale, Pisticci, in provincia di Matera, e ancora nella città di Cassino e in tutto il Cassinate.

Valerio Fazio, prima della scuola media di Pontecorvo, aveva insegnato a Sant'Apollinare e a Cassino, avviando i suoi studenti alla passione per la sua amatissima chitarra. Chitarrista, compositore e arrangiatore, durante la sua carriera artistica aveva suonato con artisti famosi come Fiorella Mannoia e Umberto Tozzi, Di Capri e Fiordaliso, e ha girato l'Italia con il suo Valerio Fazio Group.

Appassionato di jazz, aveva suonato in diverse occasioni anche a Parigi ed inciso tre album, Momenti, Liberamente Fuoco e Lucania. Cordoglio ha espresso anche la città materana, dove ha lasciato un ricordo indelebile. Il dirigente scolastico, i docenti della scuola media a indirizzo musicale di Pontecorvo e il personale tutto hanno espresso il loro profondo cordoglio per l'improvvisa scomparsa del docente di chitarra, professore Valerio Fazio.

Tra i ricordi più toccanti quello di un suo ex allievo: «Ogni singola cellula del suo corpo era musica.

Ed ora la sua anima sarà musica per sempre al cospetto di Dio, che sono certo gli regalerà la chitarra più bella che esiste in Paradiso pur di sentirlo suonare.

Ed io forse per la prima volta invidierò Dio, immaginandolo al fianco del mio maestro che suonerà per lui in eterno».