Sono 850 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Ciociaria nelle ultime 24h su un totale di 6543 tamponi eseguiti. Boom di negativizzati che sono 828, mentre i ricoverati 85. Dato incoraggiante quello sui decessi che resta fermo a quota zero.

La mappa dei contagi



Vaccini, sold out delle prenotazioni: l'Asl aumenta le dosi a disposizione per le fasce d'età più giovani

La Asl di Frosinone triplica gli sforzi per garantire alle fasce più giovani della popolazione di completare il ciclo vaccinale e fornire la necessaria protezione contro il virus.

Dopo il sold out delle prenotazioni l'Azienda Sanitaria ha messo a disposizione oltre 800 nuove dosi prenotabili già da oggi sul sito regionale all'indirizzo: https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it. fino al prossimo 28 febbraio.

Per la fascia d'età 5-11 anni, le PRIME DOSI sono state incrementate fino a 430 al giorno distribuite sugli hub pediatrici aziendali: Ospedale di Alatri, Sala Teatro dello Spaziani Frosinone, Ospedale di Sora, Casa della Salute di Pontecorvo, Hub Stellantis di Cassino.

Quadruplicata la disponibilità per i 12-17 con l'incremento 372 distribuite dosi BOOSTER giornaliere sugli hub aziendali: Sala Teatro dello Spaziani Frosinone, Psc Components Torrice, Hub Stellantis di Cassino.

Per dare un'ulteriore decisiva spinta alla campagna vaccinale della popolazione pediatrica, che ha già visto la somministrazione di oltre 7500 dosi, la Asl di Frosinone ha organizzato anche gli Open Day Baby, per la fascia d'età 5 - 11 anni, che si terranno sabato 15 e domenica 16 Gennaio 2022 in centri vaccinali e orari aggiuntivi, con la somministrazione di ulteriori 430 prime dosi presso le sedi:

- Presidio Sanitario Anagni, ore 9.00 - 19.00

- Casa della Salute Ceccano, ore 9.00 - 19.00 e domani (giovedì 13 gennaio) ore 14.30-17.30

- Casa della Salute Atina, ore 9.00 - 19.00, 100

- Casa della Salute Pontecorvo, ore 16,30 - 19.30

Anche in questo weekend, nei centri vaccinali, il team della Asl avrà la collaborazione dei Pediatri di Famiglia che lavoreranno fianco a fianco con gli operatori sanitari. Considerato lo sforzo organizzativo attuato dalla Asl di Frosinone, l'invito alla popolazione è quello di venire a vaccinare i bambini.

La vaccinazione pediatrica, così come quella per gli adulti, ha evidenziato enormi benefici: sta proteggendo i giovani e, contemporaneamente, anche i familiari che vivono al loro fianco.

Per evitare assembramenti, in un momento come quello attuale, la raccomandazione alle famiglie è che il proprio figlio venga accompagnato da un solo genitore.