«Il Lazio è terra di cultura e bellezza. Per questo, continuiamo a investire per salvaguardare e promuovere l'immenso patrimonio artistico e architettonico del nostro territorio. Con circa 3,8 milioni di euro sono 16 i presidi culturali che verranno riqualificati» così il Presidente della Regione Nicola Zingaretti ha annunciato la pubblicazione della graduatoria relativa all'Avviso pubblico 2021 per la Valorizzazione dei Luoghi della Cultura del Lazio.

«Progetti di grande spessore che portano la bellezza in ogni provincia della regione: 3 in provincia di Roma, tra cui la riqualificazione del "Parco Barberini" di Palestrina; 7 in provincia di Frosinone, tra cui i progetti "Immersive Caves" nel Monumento naturale Grotte di Falvaterra e Rio Obaco e "La cultura dell'acqua - Sant'Elia fiume d'arte" della Biblioteca Comunale di Sant'Elia Fiumerapido.

2 in provincia di Latina, con il recupero del Porticciolo romano di Gianola a Formia e l'intervento di adeguamento della biblioteca "Luigi Raus" di Minturno; 2 in provincia di Rieti, con il progetto di valorizzazione del Area archeologica "Terme di Tito" di Castel Sant'Angelo e gli interventi di efficientamento e adeguamento funzionale della Biblioteca comunale di Vacone; 2 in provincia di Viterbo, vale a dire l'allestimento del nuovo centro civico "Piersanti Mattarella" a Capranica e gli interventi sull'edificio storico Ex ospedale Ruspoli a Vignanello destinato a ospitare "diVINO", il Museo del vino dei Colli Cimini. Siamo al lavoro, inoltre, per ampliare le risorse disponibili», ha proseguito il Presidente.

L'Avviso pubblico 2021 per la Valorizzazione dei Luoghi della Cultura del Lazio, pubblicato lo scorso giugno, era rivolto a Musei, Biblioteche e Archivi storici pubblici e altro.