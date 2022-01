Sicurezza stradale sempre al primo posto. L'associazione "La Notte degli Angeli" plaude agli interventi posti in essere dall'amministrazione Ferdinandi. E al tempo stesso lancia un appello agli automobilisti affinché siano civili e moderino la velocità.

Il presidente dell'associazione Claudia Quinto e il vice Orlando Bellaria non abbassano mai la guardia: la zona via Valle del Garigliano resta sorvegliata speciale. Le recenti battaglie per la messa in sicurezza del tratto che collega Cassino con Rocca d'Evandro sono ben note. E a margine dell'importante attività di sensibilizzazione per la moderazione della velocità in una zona già teatro di incidenti anche molto gravi l'associazione ha voluto ringraziare in particolar modo il comandante dei vigili urbani di Cassino Giuseppe Nunziata - socio onorario, ha ribadito Bellaria - per l'impegno profuso e la competenza.

Ma "La Notte degli Angeli" resta vigile su tutto il territorio. E nei giorni scorsi ha ringraziato pure tutte le autorità competenti, il sindaco Gioacchino Ferdinandi e l'assessore Vincenza De Bernardis per l'impegno di responsabilità assunto con la realizzazione del primo dosso di rallentamento su un tratto di strada pericoloso, nella zona di Piedimonte alta.

«Un intervento più volte sollecitato sia da noi che dal responsabile della Croce Rossa, Pietro Pannone» ha affermato Bellaria. «Di recente ci hanno assicurato dal Comune, che sono in progetto altri dossi che verranno dislocati in punti strategici di Piedimonte alta, per garantire una viabilità in sicurezza sia per gli automobilisti indisciplinati e tutti i pedoni di varie fasce d'età. Ne siamo molto contenti. Si ringrazia altresì, la ditta Tedesco per il lavoro eseguito ad opera d'arte. Adesso tocca a noi essere civili e responsabili, ci troviamo a Piedimonte alta e non a Monza. E ricordiamo sempre il nostro motto: "Gli altri siamo noi"».