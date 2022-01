Nella chiesa di Sant'Oliva… piove. A denunciare le infiltrazioni registrate nel corso degli ultimi giorni è stato il consigliere comunale di minoranza Giuliano Di Prete che ha raccolto le lamentele da parte dei cittadini e ha presentato un'apposita richiesta in Comune.

Sono stati proprio i residenti a scoprire quelle infiltrazioni d'acqua all'interno del luogo di culto. Macchie che hanno messo subito in allerta le persone che hanno chiesto interventi immediati per evitare che la situazione diventasse ancor più seria.

«Nei giorni scorsi, mi hanno fatto notare che in alcuni punti del solaio della chiesa parrocchiale di Sant'Oliva si notano delle macchie che molto probabilmente sono dovute a infiltrazioni di acqua piovana - ha affermato il consigliere Di Prete - Il tutto lascia presumere che c'è qualche tegola del tetto rotta o semplicemente mossa dal vento, oppure altre cause da verificare con più attenzione da parte di personale qualificato e autorizzato».

Proprio per questa ragione il consigliere di minoranza ha deciso di presentare una specifica richiesta in Comune indirizzata al sindaco Anselmo Rotondo e al responsabile dell'ufficio tecnico comunale.

Nella missiva Di Prete evidenzia di aver «ricevuto diverse segnalazioni da parte dei cittadini che abitano nella contrada di Sant'Oliva in merito al danno che si presenta in alcune parti del solaio della chiesa parrocchiale. Proprio per questo motivo il consigliere Di Prete chiede di «verificare la non sussistenza di eventuali pericoli a persone e cose; evitare che il danno diventi ancor più grande e rendere la riparazione più difficoltosa e generare costi maggiori per l'ente comunale; rendere decoroso il luogo di culto per tutte le persone della comunità di Sant'Oliva e non solo».

Una richiesta che, come ha sottolineato l'esponente dell'opposizione, nasce per «il bene di tutti i cittadini di Pontecorvo e in questo caso maggiormente per le persone della comunità di Sant'Oliva che hanno a cuore la loro, nostra chiesa, confido in un rapido riscontro, possibilmente entro il 15 gennaio, festa patronale di Sant'Oliva».