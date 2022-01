Le scuole della valle dei santi resteranno chiuse per tutta la settimana, intanto i sindaci lanciano l'ennesimo appello alla popolazione.

Appello che va in due direzioni. Innanzitutto, la raccomandazione a tutti i cittadini di osservare attentamente le misure di prevenzione anti Covid e l'uso della mascherina nei luoghi pubblici anche all'aperto. In secondo luogo, l'invito a non esitare oltre rispetto alla vaccinazione, che sia la prima dose o quelle di richiamo.

Sono moltissimi i casi in tutto il territorio: sessanta le persone positive ad Ausonia, oltre quaranta a San Giorgio a Liri, sfiorano i trenta a Vallemaio, dieci anche nel piccolo centro di Sant'Ambrogio sul Garigliano. Questo stando all'ultimo bollettino di ieri.

Vanno un po' meglio le cose a Esperia e Sant'Andrea del Garigliano dove, durante le feste di fine anno, si sono raggiunti picchi preoccupanti.