Un'auto ha terminato la propria corsa nel fiume Trebbia in provincia di Piacenza e a seguito di tale incidente hanno perso la vita quattro giovani di circa vent'anni, tre maschi e una femmina. A rinvenire i loro corpi, poi estratti dai soccorritori, è stato un uomo, che ha notato l'autovettura, una Golf grigia, inabissata lungo l'argine fluviale a Calendasco. Stando alle informazioni raccolte fino a questo momento, le vittime erano tutte residenti in zona e rispondono ai nomi di Domenico Di Canio (22enne di Borgonovo), William Pagani (23enne di Castelsangiovanni), Elisa Bricchi (20enne di Calendasco) e Costantino Merli (22enne di Guardamiglio, in provincia di Lodi).

Pare che si fossero riuniti per festeggiare il compleanno di uno di loro e che avrebbero percorso per un determinato tratto di strada l'argine del fiume passando per un campo agricolo, salvo poi oltrepassarlo e ribaltarsi nelle gelide acque fluviali, forse a causa della nebbia, molto fitta nelle ore notturne nell'area fra Malpaga e Puglia di Calendasco.