Il Covid19 e le sue varianti non guardano in faccia a nessuno. Siamo nel pieno di un allarme sanitario su scala mondiale che pone tutta una serie di questioni legate anche alla tenuta economica di miglia di aziende del settore turismo, pesantemente provate da una crisi della quale Fiuggi, che di turismo vive, ne sta patendo pesanti conseguenze. Costretta a fare i conti con le difficoltà del momento al netto di tutta una serie di questioni più o meno striscianti legate anche alle vaccinazioni.

Ragione per la quale il sindaco Alioska Baccarini e la sua vice Marina Tucciarelli sono scesi in campo in queste ore sul piano della comunicazione ancora più pesantemente di quanto avessero già fatto in passato, annunciando tra l'altro l'innalzamento del livello di guardia nei controlli da parte delle forze dell'ordine.

«È evidente che il virus continua a contagiare anche i vaccinati, ma dai dati acquisiti e sempre più certi, questo accade con meno violenza e minor pericolo per la salute – scrive il primo cittadino ad oggi, secondo la comunità scientifica internazionale, l'unica vera arma a disposizione rimane il vaccino a cui è necessario aggiungere in questo particolare momento di massima virulenza, ogni misura e comportamento a tutti noti per prevenire contagi.

È doveroso, pertanto, ribadire il fatto di prestare la massima cautela ed attenzione, di indossare sempre la mascherina, di igienizzare frequentemente le mani e mantenere la distanza prevista per legge. Ognuno dovrà, comunque, agire tenendo conto delle proprie responsabilità individuali. Da parte nostra terremo alto il livello dei controlli nel rispetto delle normative a tutela della salute pubblica». Ancora più dure le dichiarazioni del vice sindaco Marina Tucciarelli: «A questo punto chiediamo ai non vaccinati; quanto vale la vostra libertà rispetto a quanti da oltre tre anni sono "ingabbiati" nelle proprie abitazioni, con tutte le conseguenze che ne stanno derivando sul piano anche della tenuta psicofisica, soprattutto nelle persone più fragili come gli anziani ed i diversamenti abili?».

Fiuggi ieri contava 160 positivi su poco più di 10 mila abitanti. Tutto questo per una città turistica è quanto di peggio potesse capitare. Con una stagione estiva difficile da pianificare e che comunque non potrà prescindere dall'andamento della curva pandemica.