L'impatto è stato violentissimo e la paura tanta. Sulla strada provinciale 118 Anagni-Paliano, nella notte tra lunedì e martedì, un cinghiale di oltre 140 chili ha attraversato la via e si è scontrato con un'auto in transito, un'Audi. L'uomo alla guida della macchina non si è reso conto subito di cosa fosse successo, ma una volta bloccato il veicolo – temendo di avere investito qualche pedone, ha visto sull'asfalto l'imponente animale, rimasto ucciso evidentemente a causa della violenza dell'impatto.

Ha fatto subito scattare l'allarme, la carcassa del cinghiale è stata spostata per evitare altri incidenti e allo sfortunato automobilista non è restato fare altro che quantificare i notevoli danni provocati al veicolo.

L'uomo non ha riportato ferite, ma enorme lo spavento. Il fenomeno dei cinghiali che vagano sulle strade ha causato molti incidenti simili. Un pericolo più volte denunciato, ma ancora presente.