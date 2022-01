Un raid vero proprio all'interno dell'asilo nido "Fantasia". I ladri si sono intrufolati nella struttura di via Piave, portando via telecamere e altro materiale elettronico, nonché addirittura fili di rame divelti dall'impianto elettrico per un danno complessivo stimato tra i 6-7.000 euro. La cosa curiosa è il furto di rame, definito oggi l'oro rosso tanto che se si parla di rame come prezioso oro rosso un motivo c'è. Basti pensare al suo valore, infatti oggi giorno il suo prezzo arriva a 7,50 euro al chilogrammo.

Quotazione destinata ad aumentare data la scarsa reperibilità del materiale. Il rame è una merce preziosa, è un ottimo conduttore elettrico e termico, non magnetico, resistente e di facile malleabilità e lavorazione. C'è chi è disposto a correre grossi pericoli per guadagnarsi da vivere e chi pur di averlo chiude un occhio sulla sua provenienza. Il rame è riciclabile al 100%, quindi può essere usato, trasformato e riutilizzato senza alcuna alterazione e mantenendo intatte le sue prestazioni.

Purtroppo le scuole risultano essere dei bersagli abbastanza semplici da colpire da parte dei soliti personaggi senza scrupoli che, oltre a produrre danni alle strutture, fanno incetta di strumenti, specialmente elettronici, sottratti alla didattica degli studenti con ulteriore aggravio di costi nei confronti dell'amministrazione comunale e di quella scolastico e, di conseguenza, a carico dei contribuenti.