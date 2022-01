Sei anni fa le è stato trapiantato per la prima volta al mondo, su un paziente della sua età, all'epoca aveva sedici anni, un cuore magnetico artificiale in attesa di quello vero arrivato, fortunatamente, pochi giorni dopo dall'intervento. L'11 gennaio del 2016 le è stato trapiantato il nuovo cuore. Veronica Virgili, ora ventiduenne, di Ferentino, ha ripreso subito in mano la sua vita, seppur con le accortezze del caso, ma è tornata a volare, a viaggiare e a coltivare le sue passioni. Accanto a lei mamma Sara, papà Sandro e il fratello Riccardo.

Una grande guerriera Veronica, un esempio per tante persone che sono fiere di averla come amica e di aver conosciuto una ragazza così straordinaria. Un esempio di forza e tenacia soprattutto per le future generazioni.

Veronica oggi festeggia il suo sesto "complicuore" e lo fa ringraziando la sua famiglia che non l'ha mai fatta sentire sola, e soprattutto il personale medico dell'ospedale "Bambinoo Gesù". E proprio a loro ma anche a tutto il personale sanitario d'Italia e del mondo, rivolge il grazie anche per tutto quello che continuano a fare, senza sosta, per aiutare chi sta combattendo contro il Covid-19.