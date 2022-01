Una bambina di appena 4 anni è precipitata dal balcone di un appartamento al terzo piano di un palazzo a Roma, in via di Valle Melaina. La bambina sarebbe gravissima, ma era cosciente all'arrivo dei soccorsi. Tutto è accaduto ieri pomeriggio, intorno alle 16.30. La piccola è stata trasportata in codice rosso al Gemelli dal personale del 118 intervenuto insieme alla polizia. Sulla dinamica dei fatti indagano gli agenti del commissariato Fidene.

A lanciare l'allarme è stato il portiere dello stabile che ha chiamato il 112. Immediata l'attivazione della catena dei soccorsi. Le condizioni della piccola sono serissime, rischia la vita, I sanitari parlano di "danni serissimi provocati da traumi agli organi interni e da un trauma facciale".