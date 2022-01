Era sprovvisto della patente di guida, revocata dalla prefettura di Frosinone nel 2019. Ma in barba al provvedimento si è messo alla guida di un'auto ma è stato rintracciato dai carabinieri della Stazione di Boville Ernica, durante un servizio di controllo del territorio, ed è finito così nei guai. I militari hanno denunciato un ventisettenne del luogo, avvisato orale e già censito per stupefacenti e reati contro il patrimonio.

Come detto, il giovane sottoposto a misura di prevenzione, è stato sorpreso alla guida di una macchina con la patente di guida revocata. In particolare il bovillense è stato controllato alla guida del veicolo seppur sprovvisto di patente di guida in quanto revocata dalla prefettura di Frosinone nel 2019 a seguito di analoghe violazioni.