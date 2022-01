Acquista su un sito di vendite online un trattore e accredita la somma di 1500 euro su due carte di credito postepay. Ma il mezzo agricolo non arriva a destinazione, anzi, non c'è alcuna traccia. Scoperto di essere stato truffato, al malcapitato, un cinquantasettenne di Veroli, non è rimasto altro da fare che presentare denuncia. Nei guai per truffa in concorso un cinquantunenne e un trentasettenne della provincia di Reggio Calabria, già censiti per reati contro il patrimonio e la persona.

I due, stando alle accuse, hanno richiesto al denunciante, quale corrispettivo per un trattore agricolo mai ricevuto, 1500 euro, accreditati su due carte di credito postepay risultate a loro intestate. I carabinieri coordinati dal comandante Giovanni Franzese, al termine delle indagini intraprese dopo la denuncia presentata dal verolano a settembre dello scorso anno, hanno denunciato i due.