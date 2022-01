Storico traguardo per la signora Pasqua Barbona che ieri ha compiuto 103 anni. La più anziana di Trevi nel Lazio ha condiviso l'eccezionale compleanno, malgrado qualche acciacco, insieme ai figli Dina, con la quale vive trattata come una principessa, Mariano e Gianni Bacci, nipoti e pronipoti a Paliano dove si è trasferita da più di qualche anno.

È stata fatta una piccola festa per testimoniare a Pasqua tutto l'affetto dei familiari e un evento davvero particolare perchè non è privilegio di tutti superare il secolo di vita. La signora Barbona lo ha superato da ben tre anni e la famiglia è naturalmente felice di far spegnere alla loro congiunta tante candeline, come accaduto in occasione del 103esimo compleanno.

Questo bellissimo e straordinario evento, come per altro la nascita di undici bambini nel 2021 che da anni non accadeva a Trevi, rappresenta, in un momento d'incertezza e timori, una luce di speranza per tutti in particolar modo per i giovani. Tanti auguri alla signora Pasqua anche dalla nostra redazione.