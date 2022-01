Il vento continua a soffiare e forte. Disagi nel Sorano. La macchina dei soccorsi è stata operativa tutta la notte. Squadre di protezione civile e di vigili del fuoco impegnate a monitorare il territorio.

Nella notte i volontari della protezione civile di Sora sono intervenuti in zona Incoronata per un albero caduto. Questa mattina sono stati registrati danni ad una palazzina Ater in zona Costantinopoli. L'area è stata transennata.