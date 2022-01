Furto notturno alla scuola media "Pietrobono" di via Puccini, non molto lontano dalla stazione ferroviaria.

I soliti ignoti si sono introdotti all'interno dell'edificio scolastico e hanno portato via alcuni monitor, cinque ad una prima ricognizione, oltre ad aver procurato danni per intrufolarsi nell'immobile.

È l'ultimo di una serie di episodi che ha riguardato la scuola di via Puccini tanto che l'amministrazione sta cercando di correre ai ripari. In un primo tempo si era pensato all'installazione di grate alle finestre del piano terra, ma i preventivi di spesa sono risultati molto alti.

L'alternativa più valida sembra essere quella di un impianto di videosorveglianza come deterrente per eventuali raid oltre che come presidio di sicurezza.

Purtroppo le scuole risultano essere dei bersagli abbastanza semplici da colpire da parte dei soliti personaggi senza scrupoli che, oltre a produrre danni alle strutture, fanno incetta di strumenti, specialmente elettronici, sottratti alla didattica degli studenti con ulteriore aggravio di costi nei confronti dell'amministrazione comunale e di quella scolastico e, di conseguenza, a carico dei contribuenti.