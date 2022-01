È morto all'età di 65 anni il presidente del Parlamento europeo David Sassoli. Soltanto ieri era stata diffusa la notizia del suo ricovero in Italia per il sopraggiungere di una grave complicanza dovuta a una disfunzione del sistema immunitario.

«Il Presidente del Parlamento europeo David Sassoli - ha annunciato il suo portavoce Roberto Cuillo - si è spento alle ore 1.15 dell'11 gennaio presso il Cro di Aviano, dove era ricoverato. Nelle prossime ore verrà comunicata data e luogo delle esequie».

Da volto familiare del Tg1 a presidente del Parlamento europeo, quella di David Maria Sassoli è stata una vita divisa fra il giornalismo e la politica, a cavallo fra Firenze, Roma e Bruxelles fino a diventare, nel 2019, presidente dell'Europarlamento.

Sposato e padre di due figli, tifoso della Fiorentina, Sassoli viveva a Roma. E' stato il secondo presidente italiano del Parlamento europeo dopo Antonio Tajani da quando l'assemblea di Strasburgo viene eletta a suffragio universale. Il suo incarico sarebbe scaduto a giorni: la prossima settimana la riunione plenaria dell'Europarlamento che si riunirà a Strasburgo per eleggere il suo successore.

Lutto anche in Ciociaria

Tanti i messaggi di cordoglio anche da parte del mondo politico ciociaro. Sassoli più volte era stato in visita in provincia. "La morte del collega e amico David mi lascia sgomento e profondamente costernato. Con lui se ne va un Grande Presidente sia sotto il profilo politico che umano. Esprimo con affetto vicinanza alla sua famiglia.

Riposa in pace David". E' il messaggio di Antonio Tajani

"La notizia che non vorresti mai ricevere! Ci ha lasciati una persona straordinaria ed un politico capace, lungimirante ed appassionato. Quando sei venuto ad Isola mi hai detto: "Grazie Antonella, mi hai portato in un posto meraviglioso". Io ringrazio te per la persona ed il politico che sei stato, un esempio positivo ed un modello da seguire per tutti noi! RIP David Sassoli". Queste le parole del consigliere provinciale Antonella Di Pucchio.

"Il Presidente David Sassoli non ce l'ha fatta. Sono affranto, l'Italia e l'Europa hanno perso un leader giusto, buono e capace, io ed Aquino un amico, la democrazia e la libertà un campione. David Sassoli ha dedicato la sua vita a rendere il mondo un posto più giusto e migliore per ognuno. La Città di Aquino, che amava e dove è venuto tantissime volte, si unisce ad Alessandra, Giulio e Livia nel dolore per la sua scomparsa. A loro vanno i nostri pensieri. A lui un immenso grazie per il suo esempio". Così lo ricorda su Facebook il sindaco di Aquino Libero Mazzaroppi.