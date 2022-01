Era prevista neve e neve è stata. Non si è fatta attendere, così come i primi disagi. Molti, gli automobilisti colti di sorpresa dalla nevicata a quote basse. Domenica mattina il nord Ciociara è stato ricoperto da un'importante coltre di neve che ha creato qualche problema alla viabilità tra Campo Staffi (Filettino) fino a Piglio.

Neve che, però, fa ben sperare per la stagione sciistica di Campo Staffi che in questi primi dieci giorni di apertura ha registrato tutti i giorni, grazie anche alle bellissime giornate di sole, il tutto esaurito come era da anni, forse decenni, non accadeva. Ora si spera che la ditta che, per conto della società Lazio Astral curi la manutenzione della strada che da Piglio arriva a Campo Staffi e riesca, da subito, a garantire la pulizia che merita così da ridurre al minimo i disagi.

L'abbondante nevicata di domenica scorsa ha indotto il sindaco di Trevi, Silvio Grazioli, ad emettere ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine grado per ieri e oggi. A Fiuggi una cortina di oltre 15 centimetri di neve ha bloccato la città, ma grazie alla Polizia locale i tanti problemi sono stati risolti in maniera tempestiva.

La neve si è impadronita delle via mandando il traffico in tilt, causando non pochi problemi ai pedoni. È entrato in funzione il "piano neve" di polizia locale, protezione civile, vigili del fuoco, ufficio tecnico e polizia. Si sono registrati alcuni sinistri, con un ferito non grave, nel primo pomeriggio di domenica nella parte bassa della città. Sono intervenuti polizia locale e protezione civile anche per ristabilire la circolazione andata in tilt a causa di alcune auto che sono rimaste di traverso sulla carreggiata.

Ieri mattina protezione civile e vigili del fuoco sono intervenuti in via Colle Michelangelo per rimuovere un'auto rimasta in panne.