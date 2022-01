La città piange la scomparsa di Italo Altobelli, mobiliere di Frosinone, molto conosciuto. Aveva 51 anni. Questa mattina alle 11.30 nella chiesa della Sacra Famiglia si terranno i funerali. Altobelli domenica scorsa è stato colto da un malore nella sua abitazione.

Tanti i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia.

Come accade spesso in simili circostanze, tanti i post sui social. In tanti ricordano Italo Altobelli come parole di stima e affetto.

La notizia della sua morte ha destato tanto dolore in tutti i suoi familiari, amici e conoscenti. Il cinquantunenne gestiva la sua attività nella parte bassa del capoluogo. Questa mattina, come detto, l'ultimo saluto nella chiesa della Sacra Famiglia, nella zona della Stazione.