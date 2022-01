Pedone investito in zona San Bartolomeo a Cassino, donna finisce in ospedale. L'incidente è accaduto poco fa, in una zona poco illuminata.

Una donna di circa 60 anni è stata investita rovinando sull'asfalto. Il conducente della vettura si è fermato per prestare i primi soccorsi e allertare il 118 e i carabinieri.

La donna è stata valutata non grave, ma visto il politrauma è stata trasferita al San Camillo per accertamenti, ma non è per fortuna a rischio vita. La ricostruzione è al vaglio dei militari della Compagnia di Cassino.