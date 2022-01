A partire da oggi per parcheggiare in centro bisognerà pagare. Il servizio di sosta a pagamento sarà attivo nelle seguenti vie e piazze: via San Giuseppe, via Napoli, corso Roma e lungo le vie Pietro De L'isola, Verdi, Po, Selva, Roma, Tevere e Pirandello.

Il pagamento potrà essere effettuato attraverso le colonnine di sosta presenti lungo le strade interessate, con il tariffario esposto sulle stesse. Sarà possibile avanzare richiesta per il rilascio di abbonamento (mensile o annuale) che consentirà la sosta senza limitazione di tempo, ma senza alcuna riserva di posteggio.

È necessario compilare e presentare l'apposito modello scaricabile sul sito internet del Comune di Isola del Liri.

L'infopoint relativo alla gestione della sosta a pagamento sarà in piazza San Francesco, al piano terra.