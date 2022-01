La pioggia, il freddo e anche il nevischio hanno condizionato la prima domenica ecologica del nuovo anno. Di fronte anche a una problematica, quella delle polveri sottili e degli sforamenti giornalieri, migliorata nel corso degli ultimi anni, il piano regionale di risanamento della qualità dell'aria continua a richiedere i blocchi totali del traffico, indipendentemente dalle condizioni meteo.

Condizioni che ieri se da una parte non hanno aiutato la gente a uscire a piedi, dall'altra avranno senz'altro contribuito a un abbattimento dei valori. Le cinque pattuglie dei vigili urbani, messe in campo dal comandante Donato Mauro, nei due turni - mattina e pomeriggio - hanno prodotto una trentina di multati su circa 80 controlli. Una presenza, quella dei vigili, ai varchi per impedire accessi abusivi (che come ogni domenica comunque fisiologicamente ci sono stati) e consentire il transito a chi ne aveva diritto come anche a chi doveva recarsi alla farmacia di turno, che ieri era quella di piazza Valchera.



La situazione

Nei primi otto giorni dell'anno, gli sforamenti rilevati nelle centraline dell'Arpa sono già 7 a Ceccano, che si conferma la prima per giornate oltre il limite dei 50 microgrammi per metro cubo. Anche sabato è andata oltre con 81. A seguire Cassino conferma il trend evidenziatosi nel 2021: con 51 microgrammi per metro cubo di sabato sono 4 le giornate oltre i limiti. Terzo posto per Frosinone, che sabato era entro i limiti con 38, e che ha sforato 3 volte dall'inizio del nuovo anno. Sono 2 gli sforamenti finora registrati a Ferentino (32 microgrammi per metro cubo l'ultima rilevazione) a Frosinone alta (29 sabato). Quindi un solo sforamento ad Alatri e Anagni e nessuno a Fontechiari.

Rispetto agli ultimi tre anni Ceccano - sempre alla data dell'8 gennaio - oscilla tra i 5 sforamenti del 2019, i 7 del 2020 e i 4 del 2021, Cassino viaggia tra i 6 del 2019, i 7 dell'anno successivo e i 2 dello scorso anno. Frosinone Scalo fa meglio quest'anno considerato che nel 2019 era a 5, l'anno seguente a 7 e nel 2021 a 4. Frosinone alta era a 2 nel 2019, a 5, l'anno peggiore, nel 2020 e a 1 l'anno scorso. Ferentino era a 2 come quest'anno nel 2019, ma era salita a 6 nel 2019 salvo scendere a 1 dodici mesi fa. Alatri ha avuto lo stesso trend di Ferentino: 22 nel 2019, 6 nel 2020 e 0 l'anno scorso. Anagni ha avuto un solo sforamento fino all'8 gennaio, quello di quest'anno. Infine, Fontechiari alla data dell'8 gennaio da quattr'anni a questa parte non conta nessuna violazione.