Sedici anni di reclusione per mamma Donatella. Lo ha stabilito pochi minuti fa la Corte d'assise di Roma accogliendo la tesi difensiva degli avvocati Lorenzo Prospero e Chiara Cucchi. I difensori della giovane mamma di Piedimonte - arrestata con il compagno Nicola Feroleto (padre della piccola vittima - per aver ucciso il figlio Gabriel di poco più di due anni era stata condannata in primo grado, con rito abbreviato, a 24 anni. Ora, con l'accoglimento delle istanze degli avvocati Cucchi e Prospero, le attenuanti sono state ritenute equiparabili alle aggravanti. E da 24, tenuto conto già della scelta del rito, si arriva a 16 anni. Soddisfatte le difese. Donatella non era presente.