Furto con scasso nella notte a Cassino. Ignoti forzano la saracinesca del negozio Yammo, in viale Dante, e portano via oggetti di tecnologia e telefoni. E sono fuggiti. In poco tempo il locale si è riempito di fumo e per questo oltre ai carabinieri sono stati allertati anche i vigili del fuoco temendo un incendio. Bottino da quantificare. Indagini in corso.