Va a cena al ristorante e qualcuno appicca il fuoco alla sua auto. È successo sabato sera intorno alle 20.30 al Giglio di Veroli. Vittima una quarantenne di Veroli. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e i carabinieri per i rilievi di rito e per avviare tutti gli accertamenti del caso.

La ricostruzione

Cosa sia accaduto l'altra sera nella contrada alla periferia della città ernica saranno le indagini dei militari a chiarirlo. L'episodio si è verificato intorno all'ora di cena. La verolana aveva raggiunto un ristorante del Giglio e stava cenando, quando all'improvviso le fiamme che stavano avvolgendo una macchina, una Golf, poco distante dal locale, hanno attirato l'attenzione di tutti i clienti e dello staff. Immediatamente sono stati contattati i soccorsi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno evitato il peggio. La macchina, come detto, è di proprietà di una donna di Veroli. Oltre ai pompieri sono intervenuti i militari della locale stazione che hanno avviato subito le indagini.

Sotto l'auto è stata trovata una bottiglia incendiaria.



Gli accertamenti

Gli uomini dell'Arma stanno indagando per risalire all'autore dell'incendio doloso e hanno avviato tutti gli accertamenti di rito per trovare elementi utili alle indagini. Grande paura per la donna che si è ritrovata l'auto semidistrutta ed è stata vittima di un grave episodio. A quel punto non è restato altro da fare che presentare denuncia contro ignoti.