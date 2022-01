Forti raffiche di vento nel Sorano. A Sora è caduto un albero sul tratto ferroviario cittadino, treno impossibilitato a transitare. Interessata anche l'adiacente strada. Tutti i passaggi a livello della città sono chiusi. Traffico in tilt. Sono al lavoro le squadre di protezione civile. Al momento non sono state registrate importanti segnalazioni. I sindaci sono in contattato con le unità di soccorso, impegnate nel monitoraggio del territorio.