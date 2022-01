Sospensione attività didattica "in presenza" e attivazione "didattica a distanza" sul territorio di Ceccano. La comunicazione del sindaco Caligiore.

"Abbiamo ulteriormente approfondito le richieste ufficiali pervenute dalla maggior parte dei Dirigenti degli Istituti scolastici presenti sul territorio e cioè l'Istituto Comprensivo Ceccano 1, l'Istituto Comprensivo Ceccano 2, il Liceo Scientifico e Linguistico, l'Istituto di Istruzione Superiore Alberghiero e ITE, i quali hanno rappresentato una situazione di criticità determinata dall'aumento esponenziale dei casi e delle quarantene prescritte dall'ASL nelle ultime ore, all'interno di numerose classi, nonché a docenti e personale ATA.

RITENGO pertanto necessario DISPORRE, a scopo precauzionale, la sospensione delle attività didattiche "in presenza" negli Istituti indicati sopra, e nei plessi scolastici ad essi annessi, per il periodo dal 10 al 15 gennaio e, la contestuale, attivazione della didattica a distanza.

Nonostante il nostro massimo impegno a tenere le scuole aperte, come si è notato in questi giorni, siamo costretti a prorogare l'inizio delle stesse in presenza a lunedì 17 gennaio, salvo proroghe che si dovessero ritenere necessarie".