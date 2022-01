Furto nella sede del Consorzio di Bonifica a Pontecorvo è successo all'alba di venerdì. Sembrerebbe che una banda di malviventi abbia fatto irruzione nei locali che si trovano in via Ravano. I ladri sono rimasti nell'area per diverso tempo portando via delle attrezzature da lavoro particolarmente costose che gli operai del Consorzio solitamente utilizzano per la manutenzione alla gestione degli impianti irrigui. Nel dettaglio sono stati portati via alcuni decespugliatori, dei demolitori, dei trapani, alcune motoseghe e altri oggetti da lavoro. Addirittura i malviventi avrebbero portato via anche diversi pacchi di guanti. Il totale del bottino si aggirerebbe intorno ai 10.000 euro.

La banda avrebbe inoltre forzato le porte danneggiandole, altri danni sono stati arrecati anche alle vetture di proprietà del Consorzio che sono state anche depredate di alcuni oggetti che si trovavano all'interno dell'abitacolo. Un'amara sorpresa per l'operaio che venerdì mattina è arrivato nella sede di via Ravano per mettersi al lavoro ma si è trovato purtroppo di fronte una scena inaspettata. Immediatamente sono stati chiamati i carabinieri della Compagnia di Pontecorvo che si sono recati sul posto per effettuare i rilievi e gli accertamenti del caso. È stata presentata inoltre una denuncia.

Fortunatamente nella struttura sono presenti alcune telecamere di videosorveglianza, saranno proprio le immagini registrate a fornire dati ed elementi necessari agli uomini dell'Arma per ricostruire quanto accaduto e, si spera, per riuscire a risalire agli autori del furto.

Intanto dal Consorzio di Bonifica si stanno organizzando per procurare gli strumenti necessari per far ripartire anche la sede di via Ravano e permettere agli operai di tornare regolarmente al lavoro.

Nessuna ipotesi è esclusa e i militari stanno indagando a 360° per riuscire a rintracciare gli autori del colpo di venerdì mattina.