Salera a Frosinone con gli altri sindaci della provincia per fare il punto sulla riapertura delle scuole. A Cassino l'assessore Tamburrini si sta confrontando con i dirigenti scolastici per avere un quadro dei positivi, sia tra gli alunni che tra il personale docente e scolastico.

Entro qualche ora potrebbe essere presa una decisione ed emanata un'ordinanza. Ancora una settimana a casa, forse, per gli studenti che riprenderanno le lezioni il 10 in dad. Un quadro in costante cambiamento.