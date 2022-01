Incendio doloso di monte Cesima, la procura di Cassino aveva già chiuso il cerchio e denunciato un pastore per il disastro provocato a un passo da San Vittore a luglio. Ora i carabinieri forestali hanno accertato un pascolo abusivo di un gregge ovi-caprino nel bosco demaniale di proprietà del Comune di Mignano Monte Lungo divorato questa estate.

Il pastore è stato denunciato per introduzione abusiva del proprio gregge in proprietà demaniale, danneggiamento irreversibile arrecato alle giovani piantine del bosco a causa del pascolo, alterazione di bellezze naturali dei luoghi di un bene sottoposto a vincolo paesaggistico-ambientale, distruzione o deterioramento di un habitat all'interno di un sito protetto. Inoltre dovrà pagare una sanzione di 6.000 euro, importo previsto dalla normativa nazionale e da quella regionale per il pascolo in area percorsa da incendio boschivo.