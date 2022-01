Si è detto di tutto, sostegno ai commercianti, inviti agli acquisti di prossimità, sostegno al commerciante di quartiere. Che l'economia fosse stata messa a dura prova dalla pandemia, che le amministrazioni e le associazioni di categoria siano scese in campo, tante le verità. Ma più di tutte una grande e insopportabile, il commercio è stato messo in ginocchio dall'insieme di tanti fattori, pandemia, lockdown, e-commerce, tasse e gabelle che non si sono mai fermate.

Si, perché, diciamola tutta, le categorie di bar, locali e attività di ristorazione sono state messe sotto una campana di vetro, con sconti per la Tari, per l'uso del suolo pubblico, eventi estivi, agevolazioni di tutti i tipi.

Basti pensare ai giorni festivi, il 24 dicembre il centro di Cassino era completamente invaso da persone intente a fare aperitivi.

E sicuramente anche loro hanno avuto perdite con la pandemia. Poi però arrivano le notizie brutte, quando una commerciante storica di Cassino, dopo averle provate un po' tutte, si vede costretta a iniziare il 2022 con un cartello "Vendesi attività".

Un negozio di prodotti per bambini che ha cresciuto intere generazioni, dove la proprietaria, Rita D'Aliesio, aveva sempre il consiglio giusto e una caramella golosissima per i piccoli acquirenti. Questa notizia ha completamente devastato centinaia di cassinati che negli anni hanno acquistato tanto tra gli scaffali di Rita.

Quando la notizia riguardo l'attività di viale Dante si è diffusa, sono stati tanti a esprimere il proprio pensiero, politici, ex amministratori, commercianti, cittadini. Chiunque sia passato per figli, nipoti e per un regalino a

un bimbo. Cosa si sarebbe potuto fare per Rita? Per le mille Rita che ogni mattina aprono con la speranza e la sera chiudono con la cassa non proprio piena e con

tasse e bollette da pagare?

I cittadini possono acquistare in città, sostenere le attività locali. Ma ci vuole di più, molto di più, un'attenzione da parte della politica e sostegno concreto per tutti i settori, anche per chi non

vende solo spritz, taglieri e calici di vino.