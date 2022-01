Erano impegnati a smontare il cancello di una casa sequestrata e confiscata in località Bagni Roana, ma sono stati sorpresi da una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Anagni, in particolare della Stazione di Ferentino.

A conclusione delle indagini, i militari guidati dal luogotenente Raffaele Alborino hanno denunciato per tentato furto aggravato un uomo di 34 anni domiciliato a L'Aquila, un quarantunenne e una donna di 47 anni della provincia di Latina, già censiti per reati contro il patrimonio. Nel pomeriggio del 5 gennaio scorso i carabinieri hanno sorpreso il terzetto mentre era intento a smontare il cancello dello stabile gestito dalla Anbsc (Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata).

Dagli accertamenti è emerso che l'uomo e la donna domiciliati nella provincia pontina stavano agendo su indicazione del trentaquattrenne abruzzese, già destinatario del provvedimento di confisca dell'immobile con autorizzazione al prelievo esclusivo dei propri beni mobili.