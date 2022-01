Tentato furto con scasso al supermercato Carrefour di Osteria della Fontana, rilevante danno economico ma ladri in fuga senza bottino. È accaduto nella notte fra giovedì e venerdì.

Una banda di malviventi, intenzionati a mettere a segno un colpo che avrebbe potuto fruttare una bella somma in contanti, dopo aver parcheggiato un'autovettura Audi di colore scuro (come rilevato dalle telecamere) con la quale avevano raggiunto il piazzale situato lungo la via Casilina, hanno danneggiato la vetrina a sinistra della facciata principale per accedere all'interno dei locali occupati dal locale Carrefour.

Obiettivo del raid, la cassaforte che custodisce il denaro incassato e probabilmente la riserva contante per far fronte alle esigenze dell'esercizio. Organizzati ed intenzionati a non lasciare nulla di intentato, i componenti del gruppo aggredivano la pavimentazione sulla quale è ben ancorata la cassaforte.

Un ancoraggio robusto ed efficiente, se nonostante gli sforzi il contenitore blindato non cedeva, resistendo e dimostrando la propria efficienza. Vista la mala parata, e sicuramente in previsione dell'arrivo dei carabinieri e degli uomini della vigilanza incaricata dai titolari del supermercato, i protagonisti del mancato furto decidevano di allontanarsi, salendo a bordo dell'Audi e dandosi alla fuga.

Sul posto giungevano gli uomini dell'Arma, i quali dopo aver isolato la scena del delitto, prendevano possesso dei filmati registrati dalla telecamere e procedevano al rilevamento delle impronte. Dalla visione dei filmati pare che gli ignoti autori del gesto, evidentemente dei professionisti, avessero le mani protette dai guanti, il che lascia presagire maggiori difficoltà nelle indagini.

In questo periodo le periferie sembrano essere obiettivo delle scorribande di gruppi provenienti da fuori Anagni.

I carabinieri non possono essere onnipresenti, e la collaborazione dei cittadini è essenziale in questi casi.

L'avvistamento di persone o vetture sospette deve essere subito segnalato alle autorità.