I componenti dell'Associazione Cassino Città per la Pace avendo appreso con grande dolore e immenso sconcerto della scomparsa del papà del Presidente dell'Associazione Nino Rossi, desiderano rendere onore ad una persona che ha mostrato dedizione sconfinata per la famiglia. Antonio Rossi originario di San Biagio Saracinisco, immigrato in Germania e poi rientrato a Cassino, ha saputo costruirsi un futuro lontano dalle nostre zone impegnate nella ricostruzione post bellica per poi ritornare e insediarsi proprio a Cassino insieme alla sua famiglia dove i figli Nino e Carmela sono oggi persone esemplari, stimate e conosciutissime.

Nino Rossi da circa 6 mesi è il nuovo Presidente dell'Associazione Cassino Città per la Pace e gli ideali e i temi sui quali si muove a livello culturale in città sono anche quelli trasmessi dal defunto papà che ha vissuto nella Città di Cassino generatrice di Pace e solidarietà.

"A nome dell'Associazione Cassino Città per la Pace siamo accanto al nostro Presidente Nino Rossi in questo particolare momento di sconforto e tristezza, desideriamo porgere un abbraccio a lui e ai suoi familiari".

Anche i sindaci di San Biagio Saracinisco il dottor Dario Iaconelli e il Sindaco di Vallerotonda Ing. Giovanni Di Meo insieme al Consigliere Comunale di Cassino Luca Fardelli hanno fatto pervenire alla famiglia le condoglianze e la vicinanza alla famiglia Rossi. I funerali si svolgeranno sabato 8 gennaio alle ore 10.30 presso la Concattedrale di Cassino.