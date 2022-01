Auto in fiamme in Viale Mazzini a Frosinone. È successo poco dopo le 12.

Fortunatamente il conducente si è subito reso conto che qualcosa non andava ed è sceso dal veicolo, una Fiat Punto.

In pochi istanti le fiamme hanno avvolto la macchina. Sul posto i vigili del fuoco per spegnere l'incendio e mettere in sicurezza l'area.