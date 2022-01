Grazie all'attività di mediazione svolta dall'Ente di Gestione d'Ambito, il Comune di Fiuggi e l'Acea Ato 5 hanno sottoscritto un accordo transattivo che consente di chiudere il vasto contenzioso in atto tra le parti, senza che vi sia alcuna ricaduta economica sugli utenti del servizio o le amministrazioni locali.

Da anni, il gestore del servizio idrico integrato Acea Ato 5 rivendicava il mancato pagamento di bollette relative alle utenze comunali, mentre il Comune lamentava il mancato versamento di rimborsi per le rate dei mutui anticipate e la mancata realizzazione per diversi milioni di euro di parte degli investimenti previsti dal piano d'ambito originario, tanto che erano state intraprese, dall'una e dall'altra parte, azioni giudiziarie per vedere accolte le reciproche istanze.

L'Egato, tramite il dirigente ingegner Vincenzo Benincasa e il legale incaricato, avvocato Fabrizio Zoli, ha operato attivamente affinché venisse raggiunta un'intesa capace di soddisfare le richieste poste sul tavolo e, allo stesso tempo, venissero tutelati gli utenti del servizio idrico.

La transazione sottoscritta prevede, infatti, che gli interventi che verranno effettuati dal Gestore idrico saranno tutti a carico della stessa Acea Ato 5, così come le spese legali finora maturate. Tali costi non entreranno in tariffa e non saranno quindi a carico degli utenti. L'intesa riconosce inoltre il principio per il quale, in assenza di fatturazione degli importi per il rimborso dei mutui da parte del Comune che li deve incassare, l'Egato non può procedere al pagamento degli stessi.